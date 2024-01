Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagmittag behauptet

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Amazon-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 156,91 USD.

Mit einem Kurs von 156,91 USD zeigte sich die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 61.628 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 158,51 USD erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,02 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 88,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 78,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,13 USD.

Am 26.10.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,28 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143.083,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127.101,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Amazon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 USD je Aktie.

