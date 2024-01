Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Donnerstagvormittag fester

So bewegt sich Amazon

Um 09:21 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 144,56 EUR. Bei 144,78 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.040 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 145,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 82,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,13 USD.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127.101,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,69 USD je Amazon-Aktie belaufen.

