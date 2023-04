Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Amazon 95,50 EUR

-0,54% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 95,59 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,45 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 95,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.139 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 146,89 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 02.02.2023. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Darum verschickt Amazon kleine Teile oft in riesigen Kartons

Royal Bank of Canada: Diese Aktien profitieren vom Megatrend künstliche Intelligenz

NASDAQ-Wert Amazon: In diesem 100-Milliarden-US-Dollar-Markt könnte Amazon maßgeblich mitwirken

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com