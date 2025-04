Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 186,06 USD ab.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 186,06 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 185,86 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 187,42 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.429.505 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 252,00 USD.

Amazon ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 187,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 01.05.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Amazon.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Rally in Sicht? Cardano-Gründer Hoskinsons Prognose für Bitcoin und die Magnificent 7

Amazon-Aktie dennoch gesucht: Amazon wird bei KI zurückhaltender

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht