Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Donnerstagmittag ins Plus

Um 12:02 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 117,18 USD zu. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.655 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,57 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,08 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 149,11 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 127.358,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 116.444,00 USD umgesetzt.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,58 USD je Aktie.

