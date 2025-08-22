Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 227,71 USD ab.

Die Amazon-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 227,71 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 227,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 227,48 USD. Bisher wurden heute 1.265.117 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 6,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 40,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 257,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,33 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,65 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Apple-Aktie: Zukunft ohne Tippen - Siri soll Apps allein per Sprache steuern

Amazon Visa-Card - Vor- und Nachteile der neuen Amazon-Kreditkarte

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingefahren