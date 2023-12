Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon stabilisiert sich am Montagnachmittag

Amazon im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Mit einem Wert von 153,34 USD bewegte sich die Amazon-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 01:59 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 153,34 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 154,35 USD. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 152,71 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 153,77 USD. Bisher wurden heute 29.514.093 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 21.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 155,63 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 178,38 USD angegeben.

Amazon ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 143.083,00 USD im Vergleich zu 127.101,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

