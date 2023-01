Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,76 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 89,67 EUR. Bei 89,67 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.643 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 154,43 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 16,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,00 USD.

Am 27.10.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.101,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 110.812,00 USD eingefahren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 01.02.2024.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,111 USD je Amazon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

