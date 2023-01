Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,99 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 90,58 EUR. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,25 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.602 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 41,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,04 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,58 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 508,00 USD an.

Am 27.10.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,70 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 02.02.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Verlust in Höhe von -0,111 USD je Aktie aus.

