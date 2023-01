Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag in Grün

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,35 EUR

Das Papier von Amazon konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 89,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 89,25 EUR. Bei 89,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 2.589 Aktien.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 154,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,23 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,04 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 15,80 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 508,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 27.10.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 127.101,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

2022 dürfte Amazon einen Verlust von -0,111 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

