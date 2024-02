Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 161,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im Tradegate-Handel kam die Amazon-Aktie um 09:21 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 161,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 161,60 EUR. Die Amazon-Aktie sank bis auf 160,82 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,20 EUR. Zuletzt wechselten 12.391 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 162,70 EUR erreichte der Titel am 12.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.03.2023 (82,31 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 199,00 USD.

Amazon gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD erwirtschaftet worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

