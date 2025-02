Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 215,21 USD.

Das Papier von Amazon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 215,21 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 215,59 USD. Bei 214,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.971.745 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 12,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 151,61 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 41,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 258,86 USD an.

Amazon veröffentlichte am 06.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 187,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 169,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 24.04.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,34 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Zahlreiche Verkäufe: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vierten Quartal 2024 im Depot

Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Mittag in Grün

Gute Stimmung in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels