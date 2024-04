Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Freitagnachmittag gesucht

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 176,24 USD.

Das Papier von Amazon legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 176,24 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 178,03 USD. Bei 177,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.742.959 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.04.2024 bei 189,77 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,67 Prozent. Bei 101,15 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 42,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 208,63 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 01.02.2024 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 169,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 149,20 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,19 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

