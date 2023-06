Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 129,51 USD.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. 13,17 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 59,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 153,56 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.358,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.444,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,60 USD je Amazon-Aktie.

