Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Amazon. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 118,72 EUR.

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 118,72 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 118,68 EUR. Bei 119,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 11.254 Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,85 EUR am 28.12.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 35,27 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 153,56 USD für die Amazon-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 27.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.358,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 116.444,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,60 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets

Netflix: Beim Serien- und Filmeschauen Geld verdienen

Amazon-Aktie steigt an der NASDAQ: Amazon offenbar als möglicher Käufer von Ocado im Gespräch