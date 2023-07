Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Vormittag schwächer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 114,70 EUR.

Das Papier von Amazon befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,8 Prozent auf 114,70 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 113,30 EUR. Bei 115,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 97.085 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 143,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,53 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,00 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 152,13 USD aus.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 127.358,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116.444,00 USD umgesetzt worden waren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,61 USD je Aktie belaufen.

