Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag schwächer

26.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 226,45 USD.

Das Papier von Amazon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 226,45 USD ab. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 226,02 USD. Bei 227,41 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 887.085 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 7,09 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 28,66 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 257,63 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,98 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,65 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

