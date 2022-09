Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 120,60 EUR

2,76% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 120,60 EUR. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 116,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 74.318 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,37 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,39 EUR am 24.05.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.234,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 0,070 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Teures Weihnachtsgeschäft: Darum erhöht Amazon während der Feiertage die Händlergebühren

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Nach dem Ende von Amazon Care: So will Amazon jetzt im boomenden Gesundheitssektor expandieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com