Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 153,49 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:07 Uhr bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 153,49 USD. Bei 153,98 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 153,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 153,48 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.237.433 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 155,63 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 88,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 178,38 USD für die Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 26.10.2023. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 143.083,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127.101,00 USD umgesetzt.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 USD je Aktie.

