Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag fester

Das Papier von Amazon legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 90,72 EUR. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 90,76 EUR aus. Mit einem Wert von 90,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.306 Stück gehandelt.

Bei 154,43 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 41,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,04 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 17,76 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 508,00 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 127.101,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110.812,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 01.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,112 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

"Buy with Prime": Amazon bietet Prime-Vorteile auch beim Shoppen auf anderen Webseiten an

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie freundlich: Amazon muss sich nicht für irreführende Inhalte auf Partner-Seiten verantworten

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

