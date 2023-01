Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Nachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,00 EUR

Das Papier von Amazon legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 93,03 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 93,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,51 EUR. Zuletzt wechselten 149.086 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 154,43 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 39,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,04 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,76 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 508,00 USD.

Am 27.10.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 127.101,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 01.02.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,112 USD je Amazon-Aktie.

