Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Amazon-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 90,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 90,51 EUR. Bei 90,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.743 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2022 bei 154,43 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 41,47 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 77,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 17,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 508,00 USD aus.

Amazon gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,28 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.101,00 USD umgesetzt, gegenüber 110.812,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.02.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Amazon im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,112 USD einfahren.

"Buy with Prime": Amazon bietet Prime-Vorteile auch beim Shoppen auf anderen Webseiten an

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie freundlich: Amazon muss sich nicht für irreführende Inhalte auf Partner-Seiten verantworten

Amazon, Meta, Microsoft & Co. setzen den Rotstift an: US-Techriesen bauen in großem Stil Personal ab - Das sind die Gründe

