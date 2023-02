Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 87,99 EUR

Um 04:06 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 89,16 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 89,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 88,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 88.503 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,43 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,26 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 15,73 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 508,90 USD für die Amazon-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

