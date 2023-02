Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 87,99 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 09:06 Uhr 1,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 88,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,90 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.524 Stück gehandelt.

Am 29.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 15,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,90 USD.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

