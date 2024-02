Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 160,50 EUR.

Die Amazon-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,3 Prozent auf 160,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 160,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 160,22 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.366 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.02.2024 erreicht. Gewinne von 1,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 82,31 EUR fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 48,72 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 199,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,16 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

