Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Mittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 128,10 USD.

Das Papier von Amazon konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 128,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 39.074 Amazon-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,57 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,44 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,43 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 153,56 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon -0,38 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127.358,00 USD im Vergleich zu 116.444,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,60 USD je Aktie belaufen.

