Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagvormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 117,22 EUR.

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 117,22 EUR. Bei 117,60 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 116,70 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.837 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 18,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,85 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 34,44 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 153,56 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 127.358,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116.444,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Analyst: Mit diesen vier Halbleiteraktien profitieren Anleger vom KI-Hype

Massiver Ausbau der Short-Wetten auf Tesla, Apple & Co: Leerverkäufer wetten eine Billion US-Dollar gegen US-Aktien

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets