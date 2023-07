Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Donnerstagvormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 116,52 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,9 Prozent auf 116,52 EUR zu. Bei 116,56 EUR erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 9.060 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,98 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,57 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 34,05 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 152,13 USD.

Am 27.04.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127.358,00 USD im Vergleich zu 116.444,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 1,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

