Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Abend ins Plus
Die Aktie von Amazon zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 229,02 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 20:08 Uhr 0,1 Prozent. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 229,86 USD an. Bei 228,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.237.584 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 242,51 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 5,89 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 161,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 29,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,63 USD je Amazon-Aktie an.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 147,98 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Amazon Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.04.2017
|Whole Foods Market Sell
|Standpoint Research
|23.03.2017
|Whole Foods Market Sell
|UBS AG
|14.08.2015
|Whole Foods Market Sell
|Pivotal Research Group
|04.02.2009
|Amazon.com sell
|Stanford Financial Group, Inc.
|26.11.2008
|Amazon.com Ersteinschätzung
|Stanford Financial Group, Inc.
