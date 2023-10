Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagmittag im Bullenmodus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 126,64 USD nach oben.

Um 12:03 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 5,9 Prozent auf 126,64 USD zu. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 320.657 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 145,86 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 15,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,44 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 177,13 USD an.

Am 03.08.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon -0,20 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 134.383,00 USD gegenüber 121.234,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

