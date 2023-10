Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon bricht am Nachmittag nach oben aus

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 7,8 Prozent auf 128,89 USD.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 7,8 Prozent auf 128,89 USD zu. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 129,06 USD zu. Bei 126,25 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 38.285.694 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 145,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 11,63 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 58,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,13 USD.

Amazon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,20 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 134.383,00 USD im Vergleich zu 121.234,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,26 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Auf diese Aktien setzt Aktienbulle und Milliardeninvestor Ken Fisher

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Verluste