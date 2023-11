Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 148,96 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 148,96 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 149,08 USD. Bei 147,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 14.028.611 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 149,08 USD erreichte der Titel am 27.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 82,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,13 USD für die Amazon-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 143.083,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127.101,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,57 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2024 3,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

