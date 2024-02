Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 173,04 USD abwärts.

Die Amazon-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 173,04 USD abwärts. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 172,33 USD ab. Bei 172,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 5.269.367 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,36 USD erreichte der Titel am 27.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 1,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,12 USD am 14.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,00 USD.

Amazon ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 169.961,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 149.204,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,16 USD je Aktie.

