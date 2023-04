Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Amazon 96,50 EUR

Das Papier von Amazon befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,9 Prozent auf 105,49 USD ab. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 104,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.656.364 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,57 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,03 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 29,54 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,11 USD für die Amazon-Aktie.

Am 02.02.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Amazon hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1,39 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 149.204,00 USD umgesetzt, gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,47 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

