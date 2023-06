Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 118,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 0,3 Prozent auf 118,18 EUR. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 118,18 EUR zu. Bei 117,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.026 Amazon-Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 143,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 21,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,85 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Abschläge von 34,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 153,56 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,38 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.358,00 USD umgesetzt, gegenüber 116.444,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 1,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

