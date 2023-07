Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 130,15 USD.

Um 12:02 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 130,15 USD zu. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 75.117 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,62 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Mit Abgaben von 37,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 152,13 USD an.

Amazon ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,61 USD je Aktie belaufen.

