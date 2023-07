Notierung im Fokus

Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Vormittag positiv

28.07.23 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 118,34 EUR.

Das Papier von Amazon konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 118,34 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 118,38 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.264 Amazon-Aktien. Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 17,81 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,06 Prozent. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 152,13 USD. Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 127.358,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 116.444,00 USD umgesetzt. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,61 USD je Amazon-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie Tesla-Konkurrenz BYD-Aktie: BYD-Co-Gründer rechnet nicht mit ChatGPT-Konkurrent aus China Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Google-Schwesterfirma Waymo zieht Robotaxis selbstfahrenden Lastwagen vor NASDAQ-Wert Amazon-Aktie tiefer: FTC bereitet Klage gegen Amazon vor - Droht die Zerschlagung?

