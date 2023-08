Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagnachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 132,38 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 132,38 USD. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 131,90 USD ein. Bei 133,65 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten 6.344.809 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2023 markierte das Papier bei 143,63 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 8,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 62,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 169,86 USD je Amazon-Aktie an.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134.383,00 USD – ein Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 121.234,00 USD erwirtschaftet hatte.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,17 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

