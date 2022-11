Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,49 EUR

-1,61% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 89,17 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 88,50 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,50 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 7.406 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 160,20 EUR erreichte der Titel am 26.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 44,34 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 85,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 3,81 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 520,70 USD.

Amazon gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,097 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Netflix: Beim Serien- und Filmeschauen Geld verdienen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Microsoft-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com