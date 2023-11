Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Amazon zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Amazon-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 134,84 EUR.

Die Amazon-Aktie wies um 09:20 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 134,84 EUR. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 135,18 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 134,22 EUR. Bei 135,10 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 11.394 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,12 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 1,69 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,13 USD für die Amazon-Aktie.

Am 26.10.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 143.083,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 127.101,00 USD umgesetzt.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,57 USD je Aktie.

