Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 159,32 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 159,32 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 159,60 USD. Bei 159,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 7.160.348 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 160,72 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,88 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (88,12 USD). Mit Abgaben von 44,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 183,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 27.10.2023 vor. Das EPS lag bei 0,94 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 143.083,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 127.101,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,70 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Nach großem Rebranding - Was wurde aus dem Krypto-Metaverse-Projekt MultiversX?

Amazon-Gründer Jeff Bezos konnte sein Vermögen 2023 enorm steigern - Starke Entwicklung von NASDAQ-Titel Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Google schafft Cloud-Wechselgebühren ab - und schießt gegen Konkurrent Microsoft