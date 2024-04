Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Amazon

So entwickelt sich Amazon

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 179,42 USD abwärts.

Das Papier von Amazon befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 179,42 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 179,41 USD. Bei 182,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.991.368 Amazon-Aktien.

Am 12.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 189,77 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,77 Prozent. Am 03.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,15 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 208,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 01.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 169,96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 127,36 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,19 USD je Amazon-Aktie.

