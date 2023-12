Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteidigt Stellung am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Amazon zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Amazon-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 153,44 USD.

Werte in diesem Artikel

Kaum Ausschläge verzeichnete die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:02 Uhr bei 153,44 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 23.968 Stück gehandelt.

Am 21.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,63 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,43 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Abschläge von 46,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 178,38 USD.

Am 26.10.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,28 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,57 Prozent auf 143.083,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127.101,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Amazon am 01.02.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,69 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

VanEck-Analysten: So könnte ein Trump-Wahlsieg den Bitcoin nach oben katapultieren

NASDAQ-Werte Amazon-Aktie und Alphabet-Aktie vor Rally? Darum sind Amazon und Alphabet die JPMorgan-"Top Picks" für 2024

NASDAQ Composite Index-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingefahren