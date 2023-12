Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 153,77 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:08 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 153,80 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 153,08 USD. Bisher wurden heute 5.297.226 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.12.2023 bei 155,63 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 1,21 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,44 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,38 USD.

Am 26.10.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.101,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 01.02.2024 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,69 USD im Jahr 2023 aus.

