Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Vormittag ab

Die Amazon-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 93,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 93,30 EUR. Bei 93,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 8.070 Aktien.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 154,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 39,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 77,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 21,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 508,00 USD an.

Amazon ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.101,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 110.812,00 USD eingefahren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 01.02.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,112 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

