Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 160,63 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 160,63 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,05 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 8.121.318 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 161,73 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 0,68 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (88,12 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 82,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 183,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,28 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 143.083,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 127.101,00 USD umgesetzt.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Diese KI-Aktie haben sowohl Warren Buffett als auch Cathie Wood in ihrem Depot

NASDAQ-Wert iRobot-Aktie bricht nach abgesagter Milliarden-Übernahme ein: Amazon und iRobot beugen sich der EU

Marktführerschaft bedroht? Warum FedEx nun Amazon gefährlich werden könnte