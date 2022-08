Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittag fester

Werbung

Heute im Fokus

Vor Inflationsdaten: DAX steigt kräftig - über 13.100-Punkte-Marke -- BYD toppt Umsatzerwartung -- ADLER mit Verlust im Halbjahr -- Porsche SE, GAZPROM, Uniper im Fokus

RWE-, E.ON, ENCAVIS-Aktie rutschen erneut ab: Anleger von möglicher Strommarkt-Regulierung verunsichert. Erster Boeing-"Dreamliner" bei Lufthansa angekommen. Kartellamt will Wettbewerb in der Digitalwirtschaft wiederherstellen. HSBC will mit Temasek nachhaltige Infrastruktur finanzieren. Bechtle will Bereich IT-Security ausbauen.