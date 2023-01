Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verliert am Mittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,70 EUR

-1,07% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,7 Prozent auf 91,92 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,82 EUR nach. Bei 92,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.048 Amazon-Aktien.

Am 29.03.2022 markierte das Papier bei 154,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,48 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,04 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 19,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 510,90 USD je Amazon-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 28.10.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.101,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 110.812,00 USD eingefahren.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Amazon.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,108 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Corona-Lockerungen in China: Plattform-Aktien profitieren enorm

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

"Buy with Prime": Amazon bietet Prime-Vorteile auch beim Shoppen auf anderen Webseiten an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com