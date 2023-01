Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Amazon 92,37 EUR

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 92,50 EUR. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 92,60 EUR aus. Bei 92,50 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,56 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.261 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 154,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). 40,10 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 77,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,07 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 510,90 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110.812,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Amazon.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,108 USD je Amazon-Aktie.

