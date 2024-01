Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 154,59 USD.

Die Aktie verlor um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,8 Prozent auf 154,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 140.389 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 161,73 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,62 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,12 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,00 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 183,00 USD.

Am 27.10.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 143.083,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127.101,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

